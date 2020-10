Juventus, Portugal : Cristiano Ronaldo encore accusé de tous les maux

Thierry Roland avait trouvé une jolie formule afin de résumer la situation lorsque deux personnes ne se supportaient pas : "Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble." Entre le Ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, et l'attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, c'est clairement le cas. Et ce depuis que la star portugaise a été détectée positif au coronavirus et est aussitôt rentré en Italie alors qu'il disputait des matches internationaux avec sa sélection.

Vincenzo Spadafora, le ministre italien des Sports lui avait alors déjà reproché d'avoir enfreint le protocole sanitaire en rejoignant la Selecçao, puis en revenant en Italie après son contrôle. Des propos qui avaient occasionné une vive réaction du joueur, sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un communiqué de la Juventus. Peu importe, le Ministre italien des Sports en a remis une couche.

"Le protocole fonctionne, mais il faut le respecter. On peut le durcir, mais si, de toutes façons, quelqu'un ne le respecte pas. Ronaldo? Certains champions pensent être au-dessus de tout. Il a violé le protocole quand il a quitté le Portugal. De telles personnes feraient mieux d'envoyer un message appelant à respecter les règles."