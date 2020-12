Juventus : agacé, Cristiano Ronaldo secoue la Vieille dame et ses Tifosi

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, Cristiano Ronaldo n'a pas apprécié de finir l'année 2020 sur une fausse note lors de Juventus de Turin – Fiorentina (0-3) mardi soir. Sur son compte Instagram, le Portugais avait un message à faire passer à ses fans :

«Hier, avec une performance médiocre et un résultat loin d'être acceptables, nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, des protocoles COVID, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier très serré. Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus cohérente. Nous sommes la Juventus! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain », a-t-il lâché.

« La saison est loin d'être terminée »

Et il promet d'être à bloc pour ramener la Juve, actuellement quatrième de Série A, en haut du classement : « J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, fêter avec nos tifosi. Croyez en nous, faites confiance à notre équipe autant que nous vous faisons confiance, et nous vous livrerons! Fino Alla Fine!»