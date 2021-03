Juventus - Benevento (0-1) : le titre s'envole pour les Bianconeri… et Cristiano Ronaldo aussi ?

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

L'après-midi s'annonçait sympathique pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Ils affrontaient Benevento, modeste 16e de Serie A, il faisait beau et l'attaquant portugais s'était vu remettre avant le coup d'envoi un maillot en hommage à ses 770 buts en carrière, avec le flocage de GOAT (le plus grand de tous les temps) inscrit dessus. Les dirigeants piémontais auraient rêvé d'un cadre pour convaincre leur quintuple Ballon d'Or de rester malgré les rumeurs de départ qu'ils n'auraient pas trouvé mieux. Mais le rêve a tourné au cauchemar…

Il a tout tenté, en vain !

La prestation de la Juventus cet après-midi a été incroyable de médiocrité. Tous les joueurs ont été à blâmer, de Morata, qui a manqué toute ses remises, à Chiesa et Kulusevski, tellement imprécis dans le dernier geste, sans parler de l'ancien Barcelonais Arthur, qui a "offert" la balle de but à Benevento en relançant dans l'axe, dans sa surface ! Gaich a juste eu à contrôler le ballon avant d'ajuster Szczesny (69e). Incroyable !

Et Cristiano Ronaldo ? Seul au milieu du désert, il a tout tenté. Des frappes croisées, un retourné, des coups francs directs… Mais lui aussi a peiné à trouver le cadre, comme contaminé par la médiocrité ambiante. Il ne lui aura pas échappé qu'au Real Madrid aussi, son équipe traversait des trous d'air. Mais au niveau technique, elle ne tombait jamais aussi bas. S'il est aussi lassé par la Juve que la presse espagnole le laisse entendre, CR7 aura certainement tranché concernant son avenir après cette partie !