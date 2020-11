Juventus : buteur contre Ferencvaros, Cristiano Ronaldo égale Lionel Messi

Fallait pas le chambrer ! Ce soir, en ouvrant le score pour Ferencvaros à la 19e minute, Myrto Uzuni a plagié la célébration de Cristiano Ronaldo en sautant puis en écartant les bras. Volonté de se moquer ou de simple hommage ? Toujours est-il que la réponse du Portugais n'a pas tardé : à la 34e minute, il a marqué une première fois mais l'arbitre a refusé son but pour une position de hors-jeu. Dans la foulée, il a de nouveau trouvé le chemin des filets et, cette fois, ça a été validé.

70 buts chacun à domicile

Ce but n'était pas anodin pour le quintuple Ballon d'Or. Non seulement il lui permet de conforter sa première place au classement des goleadors de la plus belle des compétitions de clubs avec 131 buts, non seulement il lui permet de signer une quinzième saison consécutive avec un but marqué en C1 mais en plus, il lui offre la possibilité de rejoindre Lionel Messi !

En effet, même s'il n'est "que" le deuxième meilleur scoreur de la Champions League, l'Argentin était le plus prolifique à domicile avec 70 réalisations. Jusqu'à ce soir. Cristiano Ronaldo vient de le rejoindre. Et peut encore le dépasser s'il remet ça face aux Hongrois. Laissé au repos par Ronald Koeman, Messi, lui, devra attendre la prochaine journée pour éventuellement reprendre ses distances…