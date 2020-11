Juventus - Cagliari (2-0) : Ronaldo répond aux rumeurs d’un départ par un record

Ce samedi, Marca a lancé un gros pavé dans la mare en assurant que le Real Madrid songeait à faire revenir Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Une information des plus étonnantes puisque le Portugais a 35 ans et ne représente pas l’avenir, sans compter qu’il semblerait que les Merengue veuillent mettre le paquet sur Kylian Mbappé, et uniquement sur Kylian Mbappé. Mais qu’importe finalement parce que cette rumeur n’a pas du tout ému le principal intéressé.

60e but en deux saisons et demi

Titularisé ce soir par Andrea Pirlo, CR7 a fait du CR7. A savoir qu’il a marqué, atteint des totaux vertigineux et égalé un record. En début de match, il a été à l’origine du but refusé à Adrien Rabiot (pour hors-jeu) en exécutant un joli double une-deux avec le Français. Ensuite, voyant que les Bianconeri ne parvenaient pas à faire sauter le verrou sarde, il a pris les choses en main. A la 37e minute, bien décalé par Alvaro Morata, il fixe son défenseur, arme son pied droit, feinte un adversaire venu en renfort et expédie une frappe surpuissante dans le petit filet opposé. Deux minutes plus tard, sur un corner dévié de la tête par un partenaire, il se trouve à point nommé au second poteau pour reprendre d’une sorte d’aile de pigeon pas très aérienne.

Il s’agissait alors de son 8e but lors de ses 5 matches de Serie A cette saison. D’ailleurs, CR7 est devenu le premier Juventino à marquer lors de ses cinq premières rencontres de Serie A depuis 25 ans. Un record de plus… Auquel on peut ajouter le fait qu’il a atteint la barre des 60 réalisations dans l’élite italienne. En deux saisons et demi. Ou qu’il vient de rejoindre Zlatan Ibrahimovic en tête du classement des capocanonnieri. Finalement, on comprend mieux l’intérêt du Real Madrid, avéré ou pas…