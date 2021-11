Juventus : colère, larmes... Amazon dévoile un Cristiano Ronaldo comme vous ne l'avez jamais vu !

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

L'an dernier, la Juventus s'est ouvert à Amazon Prime pour une série documentaire exceptionnelle. Série disponible depuis ce jeudi sur la plate-forme de streaming et dont un passage marquant concerne... Cristiano Ronaldo.

En effet, dans l'épisode 6 de la série « All or Nothing : Juventus », des images rares du club turinois face au FC Porto le 9 mars dernier ont été mises en avant. On y voit un CR7 abattu, en larmes, marqué psychologiquement dès la mi-temps par le scénario défavorable (0-1). Scénario qui mènera finalement à l'élimination de la Vieille dame (victorieuse 3-2 après prolongation mais battue au plus grand nombre de but à l'extérieur).

Prise de bec avec Cuadrado et Pirlo en arbitre

Fou de rage, le quintuple Ballon d'Or s'en est notamment pris à ses coéquipiers à la pause : « On doit faire plus, bordel! On n'a pas du tout joué, on n'a rien fait! Merde! On joue comme des merdes, encore! » Une sortie qui a déplu à Juan Cuadrado, venu lui demander de se calmer : « Tu dois être un exemple pour tout le monde ». Réponse du Portugais : « Je m'inclus dedans, aussi! On ne fiche rien, il faut dire la vérité! C'est un match de Ligue des champions, il faut avoir du caractère! » Une discussion sur laquelle l'entraîneur Andrea Pirlo avait tenté de rebondir pour remobiliser le vestiaire et revenir dans le match...