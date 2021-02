Juventus : CR7 n'est pas un crack que sur le terrain, il le prouve encore

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cristiano Ronaldo a marqué le premier but de la Juventus Turin, victorieuse de l'AS Roma (2-0) ce samedi. Sa 300e réalisation depuis qu'il a atteint le cap de la trentaine. Mais CR7, c'est aussi un homme de cœur. Et il le prouve une nouvelle fois. Comme l'a révélé par Ivana, la sœur de Georgina Rodriguez, sur les réseaux sociaux, le Portugais et sa compagne vont aider Tomas, un garçon de 7 ans, originaire de Braga, atteint de neuroblastome, une forme rare de cancer.

C'est RMC qui relaye l'info ce lundi. Après avoir subi un premier traitement en septembre 2019, Toma a fait une rechute en octobre dernier. Un appel aux dons a été lancé par la famille sur les réseaux sociaux et le couple Ronaldo a décidé de prendre en charge le nouveau traitement du jeune garçon, qui a été admis à l’hôpital universitaire Vall d’Hebron de Barcelone.