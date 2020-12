Juventus : Cristiano Ronaldo a égalé un record vieux de 59 ans

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Diego Maradona, Michel Platini, Marco van Basten, Zlatan Ibrahimovic… Depuis 60 ans, le Calcio a attiré à lui les plus grandes stars de la planète. Mais personne n'avait réussi la prouesse d'Omar Sivori qui, en 1961, avait inscrit 33 buts sur une année calendaire avec la Juventus Turin. L'exploit n'était d'ailleurs pas passé inaperçu puisque l'Argentin naturalisé Italien avait décroché le Ballon d'Or cette année-là. Dommage que le prestigieux trophée ait été annulé cette année pour cause de Covid-19, sinon Cristiano Ronaldo aurait légitimement pu y prétendre.

En effet, le quintuple Ballon d'Or a égalé hier à Parme le record de Sivori. Auteur d'un doublé sur la pelouse du Tardini, dont un exceptionnel coup de tête en haute altitude sur son premier but, CR7 a porté la Vieille Dame vers les trois points (4-0, score final). Et ce n'est peut-être pas fini : mardi soir, la Juventus accueillera la Fiorentina, ce qui pourrait permettre à sa superstar de devenir seul détenteur du record.

En tout cas, le mimétisme avec Lionel Messi est frappant. Hier en fin d'après-midi, l'Argentin a rejoint Pelé à la 1ère place des joueurs ayant marqué le plus de buts sous un même maillot (643). Et comme par hasard, le soir-même, Ronaldo a égalé un autre Sud-Américain de légende dans une catégorie de buts inscrits. La Pulga et CR7 continuent de se rendre coup pour coup, même au crépuscule de leur carrière.

Ronaldo has become the first player to score 33 Serie A goals in a single calendar year since 1961 🤩 pic.twitter.com/eCAnOLMcjR