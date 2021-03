Juventus : Cristiano Ronaldo à l'origine de l'élimination en Champions League ?

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Depuis mardi, Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin en prennent plein la tête en Italie. Surtout le Portugais. Avant son recrutement en 2018, la Vieille Dame avait pris part à deux finales de Champions League en quatre ans (2015 et 2017). Après son recrutement, sensé lui faire franchir le dernier palier pour décrocher un troisième sacre continental après 1985 et 1996, elle a été sortie deux fois en 8es de finale et une fois en quarts. Et par des clubs issus de championnats mineurs (Ajax Amsterdam, OL, FC Porto).

Au-delà de ces critiques, il semblerait que CR7 ait involontairement précipiter la chute de son équipe face au FC Porto. En effet, dans L'Equipe du jour, l'ancien Niçois Malang Sarr, prêté par Chelsea aux Dragons, a révélé que l'attention médiatique portée au quintuple Ballon d'Or au Portugal avait froissé ses coéquipiers et son entraîneur.

« Le club n’a pas apprécié ce qu’il s’est passé au Portugal, où les médias mettaient seulement en lumière Ronaldo. On se sentait livrés à nous-mêmes et ça nous a donné une motivation supplémentaire. Ce n’était pas normal, personne n’avait envie de laisser passer ça. Sur le terrain, on était en état d’alerte maximal face à lui. »

"He was rested in last weekend's game against Lazio, so what was he doing against Porto?" 👀



Cristiano Ronaldo has been issued a demand to apologise to Juventus fans after their shock elimination to Porto. 😬 https://t.co/z76E8PUGoL