Juventus : Cristiano Ronaldo a loué un jet pour rentrer à Turin, le gouvernement italien enrage

Positif à la Covid-19 depuis mardi, Cristiano Ronaldo n'a pas souhaité poursuivre son isolement du côté du Portugal. Assymptomatique mais bloqué à l'hôtel pour y passer sa quarantaine, la star de la Juventus de Turin a décidé de faire les choses autrement... quitte à choquer l'opinion publique italienne et le Ministre des Sports local Vincenzo Spadafora, qui s'est indigné de cette "violation" du protocole sanitaire.

En effet, dès mercredi, CR7 s'est envolé pour Turin afin d'y poursuivre sa convalescence. Mais plutôt que d'utiliser son habituel jet privé, celui-ci avait décidé de louer un avion médicalisé à une société luxembourgeoise.

Disposant du confort d'un hôpital volant et de tous le matériel pour traiter Cristiano Ronaldo si sa situation venait à empirer durant le trajet, ce jet privé a donc ramené le quintuple Ballon d'Or à son domicile. Néanmoins, pour être autorisé à rentrer en Italie, CR7 a dû accepté des règles de confinement strictes : il sera totalement isolé de ses familles et de ses amis en attendant son premier test négatif.

Du côté de la Vieille dame, on espère que celui-ci interviendra avant le choc face à Barcelone en Ligue des Champions...

The private ambulance jet Cristiano Ronaldo is currently on flying direction Turin pic.twitter.com/N1H4iPmf18