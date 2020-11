Juventus : Cristiano Ronaldo a rendez-vous avec l'histoire contre Andorre

Dans sa quête continue de records en tous genres, Cristiano Ronaldo en a un sublime dans le viseur : celui du nombre de buts inscrits en sélection. Pour le moment, le quintuple Ballon d'Or en est à 101 réalisations avec la Selecçao, 8 de moins que le recordman, l'Iranien Ali Daei. Ce soir, contre Andorre en amical, CR7 tentera de se rapprocher de son objectif, qui plus est face à un adversaire relativement faible. Mais en trouvant le chemin des filets au moins une fois ce soir sur la pelouse de la Luz, CR7 écrirait une nouvelle ligne de sa légende.

Il peut rejoindre voire dépasser Puskas

En effet, entre sélection et clubs, Cristiano Ronaldo a pour l'instant inscrit 745 buts chez les professionnels. Ce qui le classe au 5e rang de l'histoire des canonniers mondiaux. En 4e position, on trouve le magicien hongrois Ferenc Puskas, notamment passé par le Real Madrid, avec qui il a notamment inscrit un quadruplé en finale de la Coupe des champions 1960, un record qui tient toujours. Puskas s'est arrêté à 746. Un but ce soir et Ronaldo le rejoindra. Un doublé et il lui passera devant.

Pour ce qui est du record absolu, détenu par l'Autrichien Josef Bican dans les années 30, 40 et 50 avec 805 buts, il faudra encore au moins deux saisons à Ronaldo. Mais avec de tels objectifs, il est évident que CR7 ne restera pas sur le banc ce soir contre Andorre, alors que son sélectionneur, Fernando Santos, aurait aimé le reposer avant les deux prochains matches de Ligue des Nations, notamment celui contre la France samedi. Tant pis pour le repos, les records sont à ce prix.