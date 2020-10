Juventus : Cristiano Ronaldo a scellé une paix inattendue

Hier soir, le Portugal et l'Espagnol (0-0) se sont quittés bons amis. Il ne pouvait en être autrement, alors que les deux pays ont annoncé une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Pendant ce match amical dominé par la Selecçao, Joao Félix a raté une occasion incroyable à la dernière seconde, le ballon lui passant entre les jambes sur un tacle à un mètre du but, et Cristiano Ronaldo a touché la barre. Mais l'essentiel était ailleurs pour le quintuple Ballon d'Or.

Ramos l'avait critiqué dans les médias

Au coup de sifflet final, le Portugais a en effet salué Sergio Ramos, qu'il a côtoyé pendant neuf ans du côté du Real Madrid. Rien de plus normal ? Pas vraiment. Le défenseur central a très mal pris le départ de CR7 à l'été 2018 et lui avait balancé des piques dans les médias, dont une bien sentie lors de la remise des trophées The Best cette année-là : "Nous verrons bien qui sera le vainqueur. S’ils donnent le prix à Modric, je serai heureux comme s’ils me l’avaient donné. Peut-être qu’il y a des joueurs qui font plus de marketing que Luka ou qui ont un nom plus célèbre, mais Modric mérite cette récompense".

Rancunier, Cristiano Ronaldo n'avait plus voulu parler à l'Andalou par la suite. Mais les deux forts caractères ne pouvaient rester fâchés éternellement. Hier soir, ils ont donc scellé la paix, une photo dans les vestiaires les montrant bras dessus bras dessous avec un autre ancien Merengue, Pepe.