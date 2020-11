Juventus : Cristiano Ronaldo attendu de pied ferme par son prochain adversaire

A priori, Serguei Rebrov a regardé le dernier match de la Juventus Turin, dimanche contre la Spezia (4-1). Il ne peut donc pas ignorer que les Bianconeri sont ultra dépendants de Cristiano Ronaldo, entré à l'heure de jeu alors que le score était de 1-1 et à qui il n'a fallu que trois minutes pour trouver le chemin des filets, conduisant les siens vers un succès finalement large (4-1).

Et pourtant, ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur ukrainien de Ferencvaros a déclaré qu'il espérait vivement que CR7 serait sur la pelouse demain contre son équipe en Champions League !

"C'est un grand honneur d'affronter des joueurs de ce genre, dans un stade de ce genre. C'était le rêve de nous tous. Représenter la Hongrie est pour nous une responsabilité. Il y aura quasiment 20.000 personnes pour nous soutenir et nous serons prêts à jouer un grand match. Physiquement, mes joueurs sont bien. Ils veulent tous se mesurer à des adversaires comme Cristiano Ronaldo. J'espère vraiment qu'il sera sur le terrain demain." C'est gentil mais un peu suicidaire, surtout quand son équipe a déjà encaissé 7 buts en 2 matches dans la compétition…

Cristiano Ronaldo has climbed to third among football's all-time top goalscorers in history, and needs only 16 more goals to break the incredible record. #SLInt



Read: https://t.co/4qiJs1YfHC pic.twitter.com/xQqfMZaYXU