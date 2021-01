Juventus : Cristiano Ronaldo en quête d'un énième record ce dimanche

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Après un mini-break de dix jours, la Juventus Turin va retrouver les terrains, ce dimanche à Udine. Elle essayera de faire oublier sa piteuse prestation face à la Fiorentina, conclue par une déculottée à la maison (0-3). Pour cela, elle pourra compter sur un Cristiano Ronaldo comme toujours très motivé, d'autant que s'il marque chez les autres Bianconeri de Serie A, le Portugais entrera un peu plus dans l'histoire.

En effet, un but contre l'Udinese (ou au cours de 2021) et le quintuple Ballon d'Or aura trouvé le chemin des filets pour la vingtième année consécutive ! Le prodige a commencé à marquer chez les professionnels le 7 octobre 2002, lors d'une victoire avec le Sporting Portugal contre Moreirense (3-0). C'était d'ailleurs un doublé. Il n'avait alors que 17 ans, portait à l'époque le numéro 28 et était un illustre inconnu.

Ce serait évidemment un énième record pour le Portugais, puisque les footballeurs capables de marquer sans s'arrêter sur deux décennies sont très rares. A titre de comparaison, si Lionel Messi marque en 2021, il en sera à 17e année avec au moins un but au compteur…

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo will both play their first matches of the year today 😍



Who's having a better 2021? 🐐 pic.twitter.com/Qq6oSZTZfi