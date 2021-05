Juventus : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez enfreignent à nouveau la loi

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En Italie comme en France, la liberté, c'est pour bientôt ! Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Les Transalpins doivent suivre les mêmes règles sanitaires que chez nous avec des déplacements très limités. Pas question, par exemple, de s'offrir un petit déplacement dans la Suisse voisine, même en jet privé, pour une séance de bronzette.

C'est pourtant ce que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont permis de faire en début de semaine. Profitant de quelques jours de repos, le quintuple Ballon d'Or et sa moitié sont partis se faire bronzer sur le lac de Lugano. Et les photos de Georgina en bikini ne suffiront pas à faire oublier aux autorités son infraction au protocole sanitaire !