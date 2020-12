Juventus : Cristiano Ronaldo et la Vieille Dame finissent l'année sur une mauvaise note

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Sale journée pour Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin ! Dans la matinée, la Vieille Dame a perdu les trois points gagnés sur tapis vert en début de saison, quand le Napoli n'avait pu se déplacer à Turin pour y disputer son match de championnat. Fortement touchés par la Covid-19, les Azzurri avaient respecté les règles sanitaires en vigueur dans la Botte à ce moment-là. Mais la Ligue italienne avait considéré qu'il s'agissait d'un forfait et lui avait infligé une défaite 0-3 plus un point de pénalité. Ce mardi, les instances ont décidé d'annuler cette saison et de faire jouer le match en janvier. Premier coup dur.

Un but annulé pour hors-jeu

Et puis ce soir, les champions d'Italie ont concédé leur première défaite de la saison en Serie A. La première de l'ère Pirlo. A domicile, dans cette Allianz Stadium qui est une véritable forteresse depuis son ouverture, et face à la Fiorentina (0-3), un grand rival avec qui les tensions sont toujours vives. Titulaire, Cristiano Ronaldo n'a rien pu faire dans cette journée noire, si ce n'est assister au festival de la Viola d'un certain Franck Ribéry.

Dès la 3e minute, la Fiorentina a ouvert le score par Vlahovic. A la 18e, Cuadrado a été expulsé suite à un tacle très dangereux sur un adversaire en position offensive. A la 56e, CR7 a égalisé d'un coup de tête mais était en position de hors-jeu. Dans la minute suivante, il a vainement réclamé un pénalty. Après ces sueurs froides, la Juve a concédé deux buts par Alex Sandro (c.s.c. 76e) et Caceres (81e). Humiliée à domicile, la Vieille Dame pointe aujourd'hui à sept points du leader milanais, qui accueille la Lazio demain. Vraiment une sale journée…