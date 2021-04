Juventus : Cristiano Ronaldo marque mais déçoit dans le derby

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Ce samedi soir, il y avait le très attendu derby de Turin entre un Torino (17e) à la lutte pour le maintien et une Juventus, décevante 5e du classement au coup d'envoi mais qui avait l'occasion en cas de victoire de revenir sur le podium. Avec un Cristiano Ronaldo titulaire, la Vieille dame ne l'a pas saisi au Stade Olympique (2-2).

Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes d'Andrea Pirlo avec l'ouverture du score de Federico Chiesa (13e) mais le « Toro » avait de la ressource et Antonio Sanabria devant. Le Paraguayen s'est offert un doublé (27e et 46e). Alors qu'on s'acheminait vers une défaite, la deuxième de rang après l'accident Benevento (0-1), la Juve a finalement égalisé par l'inévitable Cristiano Ronaldo (79e).

Un but en trompe l'oeil pour égaler Romario

Il ne faut cependant pas s'y méprendre, si le Portugais a sauvé son match et conforté sa première place au classement des buteurs (24 réalisations), sa prestation face au Torino ne fut pas bonne. Invisible lors du premier acte, CR7 a eu le mérite de ne pas renoncer et de se créer des situations en deuxième période. Malgré tout, son but peine à faire oublier certains ratés. Cristiano Ronaldo aurait sans doute rêver d'un autre scénario au moment d'égaler la marque de 772 buts en carrière de Romario...

En fin de partie, Bentancur est passé proche de donner la victoire aux Bianconeri mais sa tentative a trouvé le montant de Salvatore Sirigu (83e). Le rêve d'un 10e titre consécutif continue de s'éloigner pour la Juventus...