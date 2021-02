Juventus : Cristiano Ronaldo met un coup de pression à ses partenaires avant la C1

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Vainqueur de cinq Champions League, une avec Manchester United (2008), quatre avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018), Cristiano Ronaldo a besoin d'encore une victoire pour rejoindre dans la légende Paco Gento, recordman de l'épreuve avec six trophées. C'est pour cela qu'il a rejoint la Juventus Turin il y a deux ans et demi. Seulement, depuis son arrivée dans le Piémont, les choses ne se sont pas bien passées avec une élimination en quarts (face à l'Ajax) puis en 8es (contre l'OL).

Alors, cette saison, pas question de défaillir. A la veille de se déplacer à Porto en 8es de finale aller de la Champions League, le quintuple Ballon d'Or a envoyé un message limpide à ses partenaires via les réseaux sociaux : "La phase à élimination directe, c'est l'essence même de la Champions League. C'est comme si on débutait une nouvelle compétition, tout le monde doit montrer son meilleur visage parce que chaque détail peut faire la différence".

"Ces deux dernières années, nous avons été sortis trop tôt par rapport ce que nous espérions mais nous continuons à vouloir le meilleur chaque année et cette saison ne fait pas exception. Demain, nous avons un match très important contre une équipe très forte. Nous espérons que ce sera le début d'un long chemin vers la finale. Respect pour l'adversaire, ambition pour la victoire et concentration à 100% sur nos objectifs. Allez les gars, jusqu'à la finale !"

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! 💪🏽 pic.twitter.com/ukrV7tM3S4