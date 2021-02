Juventus : Cristiano Ronaldo n'échappe pas aux critiques après le naufrage à Porto

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Dirigée depuis le début de la saison par le novice Andrea Pirlo, la Juventus Turin n'a pas vraiment la tête d'un candidat à la victoire finale en Champions League. Mais de là à chuter dès les 8es de finale comme la saison dernière, il y a quand même une marge. Personne n'imaginait les Bianconeri souffrir autant sur la pelouse de Porto (1-2) hier soir. Ils ont encaissé un but à chaque début de mi-temps à cause de problèmes de concentration et ne doivent d'être encore en vie aujourd'hui qu'à la réduction du score de Federico Chiesa à huit minutes de la fin.

Pas adapté au style de la Juve ?

Alors, évidemment, tous les Bianconeri en prennent pour leur grade ce matin dans les médias italiens. Et même Cristiano Ronaldo, généralement épargné, a droit à des commentaires salés. La Gazzetta dello Sport lui a donné la note de 4,5 et l'a trouvé sans idée, même si elle regrette que la faute évidente commise sur lui à la dernière minute n'ait pas été sanctionnée d'un pénalty.

L'ancien attaquant Antonio Cassano trouve que le Portugais n'est tout simplement pas adapté au style de jeu de la Juventus. Enfin, le légendaire entraîneur Fabio Capello regrette le manque d'agressivité et de concentration de l'ensemble de l'équipe, inadmissible à ce niveau selon lui.