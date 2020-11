Juventus : Cristiano Ronaldo n'impressionne plus ses adversaires

Il fut un temps où croiser la route de Cristiano Ronaldo tétanisait ses adversaires directs. Ce n'est visiblement plus le cas. Hier soir, au terme de la victoire de l'équipe de France à Lisbonne face au Portugal (1-0), victoire qui a qualifié les Bleus pour le Final 4 de la Ligue des Nations, Benjamin Pavard, qui était au marquage du quintuple Ballon d'Or a déclaré à Téléfoot :

"Ce n'est pas ça qui me fait peur"

« Que ce soit Ronaldo ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça qui me fait peur. J'essaye de faire mon taf, de répondre présent et d'être bon dans les duels. Ce soir (hier ndlr), on avait tous les crocs. » Peut-être que le défenseur du Bayern Munich avait lu dans L'Equipe le matin même que CR7 n'a jamais marqué contre les Bleus, même s'il a remporté l'Euro à leurs dépens en 2016.

De façon plus générale, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à trouver le chemin des filets en sélection contre les nations championnes du monde en dehors de l'Espagne. L'homme de tous les records en a encore certains à faire tomber…