Juventus : Cristiano Ronaldo positif à la Covid-19 !

La nouvelle vient juste de tomber : Cristiano Ronaldo est positif à la Covid-19. Mais, pas de panique, il ne semble pas souffrir outre mesure, le communiqué de la fédération portugaise annonçant que le quintuple Ballon d'Or se sent très bien et ne ressent pas de symptôme. Il a tout de même été placé en isolement et tous ses coéquipiers de la Selecçao ont été testés, négatifs. Sans doute que les Bleus, qu'il a affrontés dimanche soir (0-0) et notamment un Kylian Mbappé qu'il a tenu dans ses bras au coup de sifflet final, vont également être testés.

Il va manquer quatre matches

Cet isolement signifie que sa parenthèse internationale se referme mais, également, qu'il va devoir rester chez lui pendant quatorze jours à son retour à Turin. La Juventus ne pourra donc pas compter sur son astre pour les rencontres à Crotone (le 17/10) et face au Chievo Vérone (25/10) en Serie A ainsi que pour le déplacement à Kiev (20/10) en Champions League. Quand on voit combien les Bianconeri façon Andrea Pirlo sont dépendants de CR7 depuis le début de la saison (3 buts inscrits sur les 5 de son équipe, dont un doublé salvateur à Rome), on peut s'inquiéter pour eux !