Juventus : Cristiano Ronaldo préfère battre un record que de se reposer

Ce vendredi, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, s’est montré pessimiste quand aux chances d’aligner Cristiano Ronaldo demain contre la Croatie. « Je doute beaucoup que, demain (samedi), il soit O.K. à 100%. Tout à coup, mercredi, l'un de ses orteils est devenu rouge. On dirait une piqûre d’abeille. Maintenant, il faut attendre. Une blessure, on peut avoir une idée de combien de jours sont nécessaires pour le rétablissement. Une infection, on ne sait jamais. »

Ce qui est certain, c’est que le joueur a été placé sous antibiotiques dès que son orteil a commencé à gonfler. Mais si son entraîneur ne veut prendre aucun risque avec lui, il semblerait que Cristiano Ronaldo, comme d’habitude, n’ait aucune envie de déclarer forfait. En effet, comme l’explique la presse italienne, le quintuple Ballon d’Or a rendez-vous avec l’histoire ce samedi : en cas de but, il atteindrait la marque des 100 réalisations sous le maillot de la Selecçao !

Et juste pour ça, il est à peu près certain que CR7 sera sur le pré du Dragao, l’antre du FC Porto. Tuttosport, qui suit le joueur au quotidien quand il est à la Juventus, prétend même que les dirigeants bianconeri ne prendraient pas ombrage s’il était titularisé par Santos. Parti en quête du record de buts en sélection de l’Iranien Ali Daei (109), Ronaldo ne veut pas perdre de temps. Et il aimerait sa réalisation n°100 devant un public acquis à sa cause plutôt que sur terrain adverse trois jours plus tard, à Solna, contre Suède.

