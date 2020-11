Juventus : Cristiano Ronaldo qui fait faux bond, ça coûte cher !

Si l'affaire est passée inaperçue, elle pourrait donner des idées à bien des supporters déçus. En effet, le tribunal sud-coréen a ordonné un promoteur local d'indemniser des supporters du fait de l'absence de Cristiano Ronaldo lors d'un match amical entre le All-star de la K-League (D1 coréenne) et la Juventus de Turin en juillet 2019.

Une affaire qui a entaché la relation CR7 - Corée du Sud

En effet, sur ce match de gala, il était prévu contractuellement que Cristiano Ronaldo participe à la rencontre et le prix des places (entre 22 à 301 euros) avait été fixé à cet effet. Sauf que, victime d'une fatigue musculaire, le quintuple Ballon d'Or avait fait le choix, en accord avec le staff médical de s'épargner de cette rencontre. Une décision qui avait provoqué un vent de mécontentement... Et une plainte en justice contre le promoteur The Fasta. Ce vendredi, le verdict est tombé. Le promoteur devra rembourser la moitié du prix du billet plus 37€ à chacun des 162 mécontents qui avaient produit le recours collectif.

A l'époque, l'absence de Cristiano Ronaldo avait tellement irrité les fans coréens que les 65 000 spectateurs du stade de Séoul s'étaient mis à scander le nom de Lionel Messi en représailles de l'absence du Portugais. Une affaire qui avait écorné son image au pays du matin calme.