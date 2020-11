Juventus : Cristiano Ronaldo se débarrasse d’une polémique étouffante

Un Cristiano Ronaldo (35 ans) et ça repart ! Absent depuis le 13 octobre et son test positif au coronavirus, où il avait manqué quatre matches de la Juventus, l’attaquant portugais n’a mis que trois petites minutes pour remporter son face-à-face avec le gardien de La Spezia et donner l’avantage aux Bianconeri (59e), avant de réussir un doublé sur penalty grâce à une panenka (76e). Ce net succès (4-1), marqué aussi par une réalisation d’Alvaro Morata et une d’Adrien Rabiot, permet aux joueurs d’Andrea Pirlo de se replacer en 3e position, mais toujours à quatre points du leader milanais.

« Je suis de retour, c’est le plus important »

Après la rencontre, l’ancien crack du Real Madrid a réagi à son retour fracassant en balayant la polémique sur les tests PCR, qu’il avait fustigés pendant sa période de repos forcé. « Si je m’en veux ? Je suis de retour, c’est le plus important, a-t-il souligné auprès de AS. Jouer au football m’a manqué, mais je n’ai eu aucun symptôme et je vais bien. Je suis comme celui que j’ai toujours été. Maintenant, j’espère récupérer mon meilleur état de forme, je suis resté trop longtemps à l’arrêt. Le championnat ? Il est très compliqué mais cela me va bien. L’AC Milan réussit de bons débuts mais on doit aussi rester attentif à Naples, la Lazio Rome et d’autres équipes. »