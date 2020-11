Juventus : Cristiano Ronaldo se rapproche de son objectif ultime

Cristiano Ronaldo pourrait être poussé vers la sortie l'été prochain par la Juventus Turin à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, la Vieille Dame cherchant à alléger sa masse salariale à cause de la crise sanitaire. Mais ces rumeurs ne semblent pas avoir d'effets sur CR7.

CR7 tentera de se rapprocher encore un peu plus de Daei face aux Bleus

Hier, l'ancien madrilène a inscrit son 102e but avec le Portugal, large vainqueur d'Andorre (7-0). 2e meilleur buteur en sélection de l'histoire, CR7 n'est plus qu'à 7 longueurs d'Ali Daei, l'Iranien. Dont il tentera de se rapprocher un peu plus dans quelques jours face à la France, contre qui il n'a encore jamais réussi à faire trembler les filets.

Rappelons que le mois dernier, la star de la Seleçcao avait été privé d'un match avec le Portugal (face à la Suède) car positif à la Covid-19 après le match aller à Paris face aux Bleus...