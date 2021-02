Juventus : Cristiano Ronaldo trop égoïste, ses stats justifient les critiques

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dirigée depuis le début de la saison par le novice Andrea Pirlo, la Juventus Turin n'effectue pas une grosse saison. A la traîne en Serie A, les Bianconeri ont souffert sur la pelouse de Porto (1-2) mercredi soir en Ligue des champions. Ils ont encaissé un but à chaque début de mi-temps à cause de problèmes de concentration et ne doivent d'être encore en vie aujourd'hui qu'à la réduction du score de Federico Chiesa à huit minutes de la fin. Alors, évidemment, tous les Bianconeri en prennent pour leur grade et c'est le cas de la star de la Juve, Cristiano Ronaldo.

Seulement 3 passes décisives pour CR7 cette saison

La Gazzetta dello Sport lui a donné la note de 4,5 et l'ancien attaquant Antonio Cassano trouve que le Portugais n'est tout simplement pas adapté au style de jeu de la Juventus.Sur Twitch, Cassano a reproché au Portugais son manque d'altruisme. « Cristiano Ronaldo a toujours été un peu égoïste, il se fiche que les autres marquent des buts, c'est le genre de joueur qui vit pour marquer », a dit l'ancien attaquant. CR7 a inscrit 23 buts cette saison et il n'a délivré que 3 passes décisives, en 27 matches. Des stats qui vont un peu dans le sens de Cassano...