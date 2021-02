Juventus : Cristiano Ronaldo, une nouvelle récompense et un taquet de la part d'Andrea Pirlo

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Hier soir, Cristiano Ronaldo est donc devenu le meilleur buteur de l'histoire du football grâce à son doublé à San Siro face à l'Inter Milan (2-1) en demi-finales aller de la Coupe d'Italie. A bientôt 36 ans, il en est donc à 763 buts en carrière. Et c'est loin d'être fini puisqu'il semble plus insatiable que jamais et ne parle pas un instant de retraite.

Meilleur joueur de la décennie écoulée

Le quintuple Ballon d'Or commence tout de même à recevoir des récompenses pour l'ensemble de son œuvre. Ainsi, l'organisation d'études historiques et statistiques sur le football (IFFHS) l'a désigné meilleur joueur de la décennie écoulée (2011-2020) devant Sergio Ramos (2e, Real Madrid) et Manuel Neuer (3e, Bayern Munich). Il faut dire que sur cette période, le Portugais a décroché quatre Ligues des champions, deux Liga, deux Coupes du Roi, un Euro, deux Serie A et quatre Ballon d'Or.

Mais parce que c'est Ronaldo, il fallait une petite polémique, sous la forme d'une moue qui en disait long hier soir lors de son remplacement à San Siro. Mais son entraîneur, Andrea Pirlo, a tout de suite calmé le caprice de sa superstar : "C'est normal qu'il ait envie d'aider jusqu'au bout dans un match comme celui contre l'Inter mais il faut penser au championnat et samedi, nous avons un objectif important". Cet objectif, c'est un choc contre la Roma à l'Allianz Stadium. Et CR7, trois matches de rang en Serie A sans marquer, aura certainement envie de faire trembler les filets.