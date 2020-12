Juventus : Cristiano Ronaldo veut fêter un bel anniversaire avec son 750e but

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Champions League, la Juventus Turin tentera ce soir, face au Dynamo Kiev, de l'emporter afin de pouvoir jouer la 1ère place du groupe dans une semaine à Barcelone. Mais en attendant de retrouver Lionel Messi au Camp Nou, Cristiano Ronaldo a l'occasion de faire les choses en grand ce soir. Car le 2 décembre restera un jour particulier dans sa carrière.

C'est en effet le mardi 2 décembre 2008 que le Portugais a remporté son premier Ballon d'Or. A l'époque, il portait les couleurs de Manchester United, avec qui il avait remporté la Champions League, à Moscou contre Chelsea (1-1, 6 t.a.b. à 5), la Premier League et inscrit 42 buts en 49 matches toutes compétitions confondues, sans parler d'un quart de finale à l'Euro avec la Selecçao. Quatre autres avaient suivi.

Pour célébrer ce jour anniversaire, Cristiano Ronaldo pourrait atteindre la barre des 750 buts en carrière. Après avoir ravi la 4e place du classement historique des canonniers, CR7 a désormais le roi Pelé dans le viseur. Le Brésilien est à 12 longueurs (761 buts). Ensuite, il ne restera plus qu'une autre légende auriverde, Romario (772), et l'Austro-Tchèque Josef Bican (805).

