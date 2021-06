Juventus : des matches de suspension pour Ronaldo après le Cocagate ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Il avait l'air fier de lui, Cristiano Ronaldo, quand il a déplacé les bouteilles de Coca-Cola au début de la conférence de presse ayant précédé le match entre son Portugal et la Hongrie (3-0). Champion de la diététique, lui qui a pourtant fait de la publicité pour le géant des sodas il y a quelques années, le quintuple Ballon d'Or risque gros, très gros.

CR7 et Pogba suspendus pour France-Portugal ?

En effet, comme nous l'avons relayé hier via un article de Marca, toucher à un sponsor est très mal vu par l'UEFA. Parce que les dits sponsors versent des fortunes à l'instance continentale pour que leur nom soit visible partout, tout le temps. Le cacher, c'est s'exposer à des actions en justice ou, plus sûrement, à des demandes de remboursement.

Par conséquent, l'UEFA doit impérativement réagir, afin que tous les champions de la diététique ou les croyants estimants que l'alcool devrait être prohibé ne réagissent pas tous de la même façon. Marca, encore, explique que le barème des sanctions de l'instance prévoit des sanctions financières contre les fautifs mais surtout un ou plusieurs matches de suspensions ! Ronaldo et Pogba suspendus pour le France-Portugal de mercredi prochain à cause de trois bouteilles, ce serait du gâchis, non ?

UEFA reacciona y se refiere al polémico gesto de Cristiano Ronaldo con la Coca Cola https://t.co/hNrOZ1FJZX pic.twitter.com/Q9mKm5X7XK — 24HDeportesTVN (@24HDeportesTVN) June 17, 2021