Positif à la Covid-19 depuis le rassemblement du Portugal il y a dix jours, Cristiano Ronaldo a réalisé un nouveau test ce mardi. Qui confirme qu'il est toujours porteur du coronavirus. En conséquence, c'est désormais officiel : l'astre de la Juventus Turin ne pourra pas participer au choc contre le FC Barcelone demain soir. Il aurait de toute fallu une dérogation car l'UEFA impose huit jours sans test positif pour disputer un match européen…

He's tested positive for coronavirus again...



No Ronaldo vs Messi on Wednesday 💔



✍️ @romeoagresti