Juventus, Equipe de France : coup de théâtre dans l'affaire Pogba !

C'est nouveau et ça vient tout juste de sortir. Et ce ne sont pas de nouvelles accusations, sur les réseaux sociaux, de Mathias Pogba envers son frère Paul, le milieu de terrain de la Juventus Turin et de l'équipe de France. Bien au contraire. Finies le menaces, les révélations sur Mbappé, l'avocate du joueur de la Juventus ou Paul Pogba en personne. Place à la rédemption, via un communiqué de l'avocat de l'attaquant, Maître Richard Arbib, tombé ce matin.

"Compte tenu de l’évolution de l’affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu’il est totalement étranger à toute manœuvre d’extorsion à l’égard de son frère, Paul Pogba. Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la Justice, désormais saisie, prendra toute la mesure. Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux Juges d’instruction en charge de ce dossier, le cas échéant."

Plus de réseaux sociaux, désormais...