Équipe de France, Juventus : double peine en vue pour Paul Pogba !

Alors qu'il venait d'effectuer son retour à la compétition avec la Juventus Turin, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone, à cause d’un complément alimentaire recommandé par un ami médecin et acheté aux États-Unis selon La Gazzetta dello Sport. Pogba aurait donc fait preuve d’une "imprudence", lui qui se retrouve aujourd'hui suspendu à titre provisoire par l'agence italienne antidopage, et qui risque quatre ans de suspension.

La Juve envisage de rompre son contrat s'il est suspendu

Selon Sky, le Français risque même plus que ça. Le média indique en effet que Pogba a admis auprès de ses dirigeants avoir pris de la testostérone, sans en être au courant. Mais aussi que son salaire sera suspendu si la contre-expertise confirme le test positif. Et qu'une suspension pourrait entraîner son renvoi. A suivre...

