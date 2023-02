Juventus - Mercato : l’avenir de Rabiot est toujours aussi incertain !

Et si Adrien Rabiot faisait comme avec le PSG ? En fin de contrat en juin prochain avec la Juve, l’international français auteur d’une très grosse Coupe du Monde ne manque de prétendants notamment du côté de la Premier League. La situation compliquée sur le plan sportif et judiciaire de la Juventus pourrait pousser l’ancien parisien à partir libre comme il l’avait fait avec le club de la capitale. À l’heure actuelle, son avenir est totalement flou.

« Je suis ici à la Juve, concentré sur mes performances. Je ne pense pas à mon contrat maintenant. Nous verrons comment les discussions se dérouleront dans les prochains mois. », a commenté Adrien Rabiot sur Sky. Affaire à suivre…

