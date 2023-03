Juventus, Équipe de France : le calvaire de Pogba se poursuit

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : Un échange Rabiot - Jorginho ?

Le 19 avril, Paul Pogba "fêtera" le premier anniversaire de sa série noire. Ce jour-là, contre Liverpool, le Français qui évoluait encore à Manchester United était sorti sur blessure, victime d'une blessure à un mollet. Ensuite, il a été transféré à la Juventus, où il s'est blessé au ménisque lors de la pré-saison. Il a préféré suivre son propre mode opération pour guérir plutôt que d'être opéré, pensant qu'il jouerait ainsi la Coupe du monde. Doublement raté. Il n'est pas allé au Qatar et a fini par passer sur le billard. A son retour, nouveau problème, cette fois à une cheville, ayant là aussi nécessité une intervention. Et depuis, des problèmes musculaires...

On pensait que le champion du monde 2018 en avait fini avec cette accumulation de pépins lorsqu'il a refoulé les terrains face au Torino (4-2) et à Rome (0-1). Trente-cinq minutes au total. Il a certes dû faire l'impasse sur la réception de Fribourg (1-0) en Europa League suite à une sanction pour être arrivé en retard au rassemblement mais le train semblait enfin lancé. Sauf que non... Attendu dans le groupe juventino qui affrontera la Sampdoria ce soir, Pogba est finalement absent. Il a ressenti une douleur aux adducteurs ce dimanche matin en frappant le ballon. Et la Juve, échaudée, se garde bien désormais d'annoncer une date de retour...