Juventus, FC Barcelone : CR7 a atteint un cap que Messi ne verra jamais

La fin de la première mi-temps a été trépidante dans le groupe 3 de la Ligue des Nations ! Pendant que les Bleus renversaient la Croatie en quatre minutes, Antoine Griezmann devenant le 6e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Cristiano Ronaldo inscrivait pour sa part sa centième réalisation avec le Portugal !

Ce total tout rond, le quintuple Ballon d'Or aurait certainement préféré l'atteindre à Porto samedi dernier contre la Croatie (4-1). Mais à cause d'une infection à un orteil, il avait dû déclarer forfait. C'est donc en Suède que l'attaquant de la Juventus Turin a écrit l'histoire. Et pas de n'importe quelle façon ! D'un maître coup franc, lui qui était un spécialiste dans ce domaine en début de carrière mais qui semblait avoir perdu son mojo depuis son transfert au Real Madrid en 2009.

Messi largué au niveau des sélections

Sur les réseaux sociaux, la comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne s'arrête jamais, chaque camp avançant des arguments qui sont démontés dans l'instant par l'autre bord. Mais au niveau des sélections, il semble que l'unanimité soit faite sur la supériorité de CR7 : il y a ce total de buts incroyable, alors que l'Argentin n'en a inscrit que 70. Et il y a ce titre de champion d'Europe en 2016 alors que Messi a joué et perdu trois finales avec la Seleccion. Prochaine étape pour Ronaldo : le record absolu, détenu par l'Iranien Ali Daei avec 109 buts. Presqu'une formalité…