Juventus, FC Barcelone : Cristiano Ronaldo met une bonne peignée à Lionel Messi

Même absent, Cristiano Ronaldo se distingue. Au repos samedi face à Benevento en Serie A (1-1), l’attaquant de la Juventus Turin a été désigné ce mercredi pour recevoir le 18e prix du Golden Foot, trophée remis chaque année pour récompenser la carrière d'un joueur pour l'ensemble de ses performances.

Créé en 2003 et remis « pour des joueurs extraordinaires qui ont fait rêver des générations entières de fans, réalisant des exploits incroyables », ce trophée honorifique ne récompense pas le meilleur joueur de la saison mais pour l'ensemble de sa carrière. À 35 ans, CR7 le reçoit pour la première fois de sa carrière et succède ainsi au palmarès à Luka Modric et Edinson Cavani.

Pour l’anecdote, le Golden Foot ne peut être gagné qu'une fois dans une carrière et est remis à des joueurs âgés d’au moins 28 ans. Aucun Français ne figure au palmarès... ni Lionel Messi, pourtant sextuple Ballon d’Or.