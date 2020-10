Juventus, FC Barcelone : deux chances pour Ronaldo de combler son retard sur Messi

Ça a été le premier coup de tonnerre du tirage au sort de la Champions League qui a eu lieu en début de soirée : le FC Barcelone, qui était dans le chapeau 2, a été placé dans le groupe G où avait été placé la Juventus Turin (chapeau 1). Outre l'opposition entre deux des clubs les plus réputés de la planète, deux prétendants à la victoire finale en 1, c'est surtout les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont attiré l'attention.

Cela faisait deux ans que les deux plus grands joueurs de la planète football ne s'étaient plus affrontés. Ce sera aussi la première fois qu'ils le feront lors du tour de poules de la C1. Jusqu'à présent, ils ont croisé le fer lors des matches à élimination directe, notamment lors de la finale 2009, quand le Portugais était à Manchester United.

Ces 36e et 37e oppositions permettront peut-être à CR7 de combler sur retard statistique sur son grand rival argentin. Car dans les tête-à-tête, Messi domine clairement : 22 buts contre 19 à Ronaldo, 12 passes décisives contre 1, un but toutes les 139 mn contre 153 et une contribution à un but toutes les 90 mn contre 146. Une domination qui résulte de la suprématie du Barça en Liga sur le Real depuis quinze ans. Mais en Europe, ce devrait être une autre histoire…

🚨🚨 Messi and Ronaldo WILL face each other for the 36th (and 37th) time in this year's Champions League group stages!



It'll be their first meeting since May 2018 and their first ever meeting in the group stages! pic.twitter.com/a4Np48Kllx