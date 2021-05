Juventus, FC Barcelone : la preuve que Messi manque à Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lors de sa première saison à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo avait connu un démarrage difficile, qui pouvait s'expliquer par le changement de contexte, de la plus ouverte Liga à la très tactique Serie A, mais aussi par sa participation à la Coupe du monde 2018 l'été précédent. Mais une fois son rythme de croisière trouvé, il avait invité Lionel Messi à le rejoindre, à tenter l'aventure loin du confort barcelonais. Heureusement que l'Argentin ne l'a pas écouté car, aujourd'hui, le bilan du Portugais est en demi-teinte.

Trois saisons à moins de 40 buts en Italie !

La Gazzetta dello Sport résume très bien la problématique : "pour ses standards, la saison de CR7 est un flop alors que pour nous, c'est un flop". En Serie A, le quintuple Ballon d'Or a inscrit 26 buts, 6 de mieux que Romelu Lukaku (Inter), et il file vers son premier trophée de capocannoniere, à quatre journées de la fin. Cela satisferait la plupart des joueurs de la planète, mais pas lui…

Parce que pour la troisième saison de suite, CR7 ne devrait pas atteindre la barre des 40 buts toutes compétitions confondues. Il avait terminé 2018/19 avec 28 réalisations, 2019/20 avec 37 et il en est à 34 aujourd'hui. Au Real Madrid, ça ne lui était pas arrivé une seule fois, même lors de son premier exercice, en 2009/10. La Gazzetta se demande s'il s'agit d'un symptôme du déclin d'un grand champion. On pourrait plutôt y voir un manque d'émulation en Italie alors qu'en Espagne, Lionel Messi l'obligeait à marquer tous les week-ends, et plutôt deux fois qu'une…