Juventus, FC Barcelone : Ronaldo devancé par Messi dans un classement qui lui tient à cœur

Cristiano Ronaldo est l'athlète le plus suivi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il est même l'une des personnalités les plus populaires du monde. Nombre d'articles décrivent combien chaque message posté sur ses comptes Twitter ou Instagram rapporte des milliers d'euros à ses sponsors, et donc à lui. Mais, surprise, le Portugais de la Juventus Turin n'est pas l'athlète le plus influent ! Ce costume de numéro un revient, injure suprême, à son grand rival, Lionel Messi !

Un post de Messi vaut 722.000€

L'institut Nielsen, spécialisé dans les statistiques sur les habitudes de consommation, a imaginé un classement reposant quatre critères principaux : la pertinence des posts des plus grands athlètes, l’engagement des fans, la qualité des retours et la résonance, c’est-à-dire la viralité des messages sur les réseaux sociaux. A ce petit jeu, c'est donc Lionel Messi le plus fort avec 115 points, 2 de plus que CR7.

Concrètement, chaque message de l'Argentin sur les réseaux sociaux rapporte 722.000 euros. Irréel. Derrière les rois de la planète football depuis une décennie, on trouve le basketteur américain LeBron James (3e, 110 pts), le joueur de cricket Virat Kohli (4e, 109 pts) et la tenniswoman canadienne Bianca Andreescu (5e, 107 pts). Les Parisiens Neymar et Kylian Mbappé sont respectivement 6e et 15e.