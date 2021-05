Juventus, FC Barcelone : Ronaldo rappelle à City, Chelsea et Messi qui est le boss

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Hier soir, Chelsea s'est qualifié pour la finale de la Champions League aux dépens du Real Madrid (2-0 ; 1-1). Les Blues retrouveront le 29 mai à Istanbul (ou ailleurs) le Manchester City de Pep Guardiola. Une troisième finale 100% anglaise dans l'histoire de l'épreuve qui ne doit pas faire oublier que le roi des rois a pour nom Cristiano Ronaldo.

64 buts contre 59 à Chelsea et 51 à City

Les partisans du quintuple Ballon d'Or ont ainsi noté que dans les tours à élimination directe de la Champions League, CR7 a marqué plus de buts (64) depuis 14 ans que Chelsea (59) et Manchester City (51). Meilleur buteur de l'histoire de la C1 (134 réalisations), le Portugais est aussi létal en phase finale que dans le tour de poules.

Et le plus fort, c'est que Ronaldo demeure au sommet alors que ses performances en Champions League depuis son arrivée à Turin en 2018 sont en chute libre puisqu'après avoir été éliminé en quarts de finale la première saison, il a été sorti en 8es les deux dernières. Mais pour ce qui est des buts inscrits comme du nombre de victoires dans l'épreuve (5), il reste loin devant ses contemporains, Messi, City et Chelsea inclus !