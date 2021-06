Juventus, FC Barcelone : Ronaldo répond à Messi avec 4 nouveaux records

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Cette nuit, pour les débuts de l'Argentine en Copa América face au Chili, Lionel Messi a fait parler de lui avec un coup franc magistral pour ouvrir le score. Hélas pas suffisant pour vaincre la Roja (1-1) et donné l'illusion que l'Albiceleste va enfin pouvoir offrir un titre à la Pulga. Mais ce n'est pas grave. Les partisans du génie du Barça ont mis en parallèle sa réussite sur coup de pied arrêté avec les échecs à répétition de Cristiano Ronaldo dans cet exercice, sa dernière tentative en date, contre Israël (4-0) mercredi dernier, s'étant envolée dans les tribunes.

Le plus beau des records arrive…

Mais il n'est jamais bon de titiller le quintuple Ballon d'Or. Ce soir, face à la Hongrie (3-0), il a réagi en champion et battu quatre nouveaux records, se rapprochant d'un cinquième titanesque. Le premier de ces records est le plus facile : c'est celui des participations à l'Euro. Il en est désormais à 5 (2004, 2008, 2012, 2012 et 2020). Conséquence logique ayant abouti au second, il devient le recordman des matches joués (39). Idem pour le troisième, qui fait de lui le détenteur du plus grand nombre de victoires (12).

Mais le plus beau, c'est ce doublé, un pénalty puis un but plein de sang-froid après un une-deux dans la surface hongroise et un dribble sur le gardien, qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Avec 11 réalisations, il a pris ses distances avec Michel Platini, auteur de 9 buts lors du mythique Euro 84, premier titre remporté par les Bleus. Et ce n'est sans doute pas fini. CR7 affiche désormais 106 buts en sélection et n'est plus qu'à trois longueurs du recordman absolu, l'Iranien Ali Daei. Fallait vraiment pas l'énerver…

⭐ @Cristiano, desde hoy:

📌 Más 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗰𝗼𝗽𝗮𝘀 jugadas: 5

⚽ Más 𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀 marcados en Eurocopa: 11

👉 Más 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 ganados en Eurocopa: 12#EURO2020 #POR pic.twitter.com/KGo7Nouuw3 — MARCA (@marca) June 15, 2021