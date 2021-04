Juventus, FC Barcelone : soirée historique pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Les quarts de finale de la Champions League débutent ce soir avec deux affiches alléchantes, Manchester City-Borussia Dortmund et Real Madrid-Liverpool. Soit l'un des favoris à la victoire finale (City) et deux grands clubs historiques (les Merengue et les Reds). Mais ces confrontations entre géants du continent ne doivent pas faire oublier que deux légendes sont absentes en ce milieu de semaine.

C'est en effet la première fois depuis 2005 que ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne sont présents en quarts de finale de la Champions League ! Pour le Portugais, c'est déjà la deuxième fois consécutive que sa Juventus Turin se fait sortir au stade des 8es (Lyon l'an dernier, Porto cette saison). Pour Lionel Messi, c'est une première, même si son dernier quart, la saison passée, s'était très mal passé (2-8 face au Bayern). Serait-ce la fin d'une époque ?