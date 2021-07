Juventus, FC Barcelone : un futur grand relance la guéguerre Messi - Ronaldo

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Les fans de Cristiano Ronaldo ne traversent pas la meilleure des périodes. Depuis 2016, ils pouvaient allègrement se moquer du palmarès de Lionel Messi avec l'Argentine alors que leur protégé avait remporté l'Euro avec le Portugal. Mais depuis deux semaines et demi, La Pulga a ajouté l'équivalent sud-américain du championnat d'Europe à sa carte de visite et le voilà désormais sur un pied d'égalité avec son grand rival à ce niveau.

Reste, pour les départager, les avis des joueurs, sans doute les mieux placés pour trancher ce vieux débat : quel est le plus fort ? Ce jeudi, l'ailier de Manchester United Mason Greenwood a été interrogé sur le sujet et sa réponse a été des plus tranchées : « Pour moi, ça a toujours été Messi. Il vient d’une autre planète. Ronaldo est évidemment incroyable, physiquement, c’est un grand athlète. Mais ce que fait Messi, avec sa taille, pour Barcelone et pour l’Argentine, c’est d’un autre niveau ». Pas de la même planète, Messi et Ronaldo ?

🐐 Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood a tranché !



🤔 Vous êtes d'accord avec lui ? pic.twitter.com/r4QyQYQbUZ — le Capitaine 😍🇨🇮🇨🇳💪 (@RomaneKouassi) July 22, 2021