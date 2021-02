Juventus, FC Barcelone : une future star vote Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Entre le triplé de Kylian Mbappé à Barcelone et le doublé d'Erling Haaland à Séville, on n'a parlé que de la nouvelle vague la semaine dernière sur la planète football. Mais c'est oublier que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent toujours la concurrence. Et que si leurs équipes respectives ont peu de chances de décrocher la Champions League cette saison, leurs buts et leurs exploits continuent de les placer tout en haut de la hiérarchie. Mais à quelle place ? Pour la pépite jamaïquaine Leon Bailey (Bayer Leverkusen), le Portugais est le numéro un même si l'Argentin a plus de talent…

"Messi est plus talentueux mais quand il est question de gagner…"

"Je pense que Messi est resté dans le même club trop longtemps, a expliqué Bailey à ESPN. La grosse différence entre lui et Cristiano Ronaldo, c'est que ce dernier a fait de grandes choses avec des équipes différentes. C'est ça qui fait qu'il est plus grand. Mais attention, ce sont deux grands joueurs ; simplement, Ronaldo aura toujours une longueur d'avance."

"Je crois que Messi est plus talentueux que Ronaldo, mais quand il est question de gagner toujours plus de trophées, je mets Ronaldo largement en tête." Une réflexion qui fait sens dans la mesure où elle satisfait les deux camps et que de plus en plus de monde partage sur les réseaux sociaux.