Juventus : Georgina Rodriguez aide CR7 à peaufiner son duo avec Morata

Si vous avez suivi le choc Inter Milan-Juventus (2-0) dimanche, il ne vous a pas échappé que Cristiano Ronaldo s'est montré extrêmement frustré par le niveau de son équipe dans ce qui était un match pour le titre. Sa relation avec son partenaire d'attaque Alvaro Morata a été inexistante, l'Espagnol ayant raté à peu près tout ce qu'il a entrepris. Six mois après son retour à Turin, l'ancien de l'Atlético peine à former le duo dévastateur attendu avec CR7.

Pourtant, on ne peut pas dire que les épouses des deux hommes ménagent leurs efforts pour que ça matche entre eux ! En effet, Georgina Rodriguez et Alice Campello passent beaucoup de temps toutes les deux à Turin. Bien sûr, le fait qu'elles parlent la même langue et qu'elles aient passé de nombreuses années dans la même ville (Madrid) aide beaucoup. Mais leur amitié a aussi pour but d'aboutir à une relation plus forte entre leurs conjoints. Pour le moment, c'est raté…