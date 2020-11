Juventus : Georgina Rodriguez se prélasse pendant le repos de Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo en a décidé ainsi : Cristiano Ronaldo n’a pas joué contre Benevento. Entre son absence pour cause de Covid-19 et les matches où la Juventus Turin lui permet de souffler au retour de sélections, l’attaquant de 35 ans a déjà manqué cinq matches cette saison. Samedi, il s’agissait de son sixième mais la stratégie de Pirlo porte ses fruits car, pour la première fois depuis son arrivée sur la Botte, CR7 affiche plus de buts que de matches joués (9 en 7 rencontres).

Chilling time pour le couple CR7

Autre point intéressant à le laisser souffler ce week-end, son principal rival au titre de « capo canoniere » de Serie A, Zlatan Ibrahimovic (Milan AC), est blessé et ne creusera donc pas plus l'écart (10 buts pour le Suédois contre 8 pour la star de la Juve). Georgina Rodriguez a savouré à sa manière l’absence de son chéri en passant du temps sur leur yacht. Au programme, un petit réveil musculaire en douceur et pour le plaisir des yeux.