Juventus : Georgina veut donner à Ronaldo ce qu'il désire le plus

Contrainte de rester à bonne distance de son conjoint, comme on peut le voir dans la vidéo qu'elle a posté sur les réseaux sociaux où on la voit de l'autre côté d'une vitre en train de filmer CR7 en plein entraînement, Georgina Rodriguez tue le temps comme elle peut. Par exemple en se confiant aux médias people. Après avoir relaté sa première rencontre avec l'attaquant de la Juventus Turin, la belle Espagnole a fait une annonce concernant leur avenir.

"J'espère avoir d'autres enfants"

Au magazine ibérique Hola, elle a ainsi expliqué : "Nous sommes fiers de prendre soin de nos enfants nous-mêmes, avec l'aide de ma sœur Ivana quand je ne suis pas disponible. C'est moi qui les emmène à l'école et qui leur fait faire leurs devoirs. Je les aime tous de la même façon. Mon désir de maternité est plus fort que jamais. J'espère avoir d'autres enfants".

Pour le moment, la famille Ronaldo se compose de six membres, Cristiano et Georgina, Cristiano Jr, les jumeaux Alana Martina et Eva Maria, nés de mères porteuses, ainsi que Mateo, premier enfant du couple. Mais d'autres devraient suivre, donc…