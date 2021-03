Juventus : incapable de changer une ampoule ou de faire la cuisine : Georgina Rodriguez taille (affectueusement) CR7

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

A ceux qui pensent que les footballeurs ont la belle vie une fois sortis du terrain, Georgina Rodriguez apporte… une grande confirmation ! A la revue italienne Sportweek, la belle Espagnole a expliqué combien elle était amoureuse de Cristiano Ronaldo mais combien, aussi, l'attaquant de la Juventus Turin ne faisait rien une fois rentré chez lui !

« Il ne cuisine pas. Après s’être entrainé durant toute la matinée, il mérite de trouver un repas chaud préparé avec amour sur la table. Nous avons un chef, et parfois c’est moi qui cuisine. Changer une ampoule chez nous est impossible parce que nous avons de très hauts plafonds. Si vous étiez Cristiano Ronaldo, est-ce que vous changeriez une ampoule à près de 6 mètres du sol ? Il ne vaut mieux pas. Il doit prendre soin de lui pour être le meilleur possible. Moi, je m’occupe du reste. Je fais en sorte que tout aille bien. J’aime prendre soin de ma maison et de ma famille. »

« Nous partageons la salle de sport car il n’y en a qu’une seule à la maison. J’ai beaucoup appris de lui. Il m’entraîne et me motive. Au final, vous êtes le reflet de ce que vous voyez et moi, je le vois lui. J’étais déjà en forme et sportive, mais je me sens encore mieux grâce à lui. Au début, j’avais honte de m’entraîner avec lui. C’est Cristiano Ronaldo… Mais tout a changé, il est mon inspiration. »