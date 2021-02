Juventus : l'immense acte de générosité de Georgina Rodriguez et CR7

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Au début de sa carrière, alors qu'il était qualifié de monstre d'égoïsme, Cristiano Ronaldo faisait déjà preuve d'une immense générosité. Mais il tenait à ce que ça reste secret car il ne le faisait pas pour se rendre plus populaire. Bien évidemment, ses gestes ont fini par devenir publics, ce qui ne l'a pas incité à renoncer à en faire, loin de là !

On a ainsi appris ces derniers jours que le quintuple Ballon d'Or et Georgina Rodriguez avaient fait un don énorme à une famille de Braga dont le petit garçon, âgé de 7 ans, est atteint d'une forme rare de cancer, le neuroblastome. Diagnostiqué en septembre 2019, le pauvre petit souffre énormément car les tumeurs se situent sur son système nerveux. L'opération financée par CR7 et sa moitié pourrait lui changer la vie !

Generous Juventus ace Cristiano Ronaldo and his partner Georgina Rodriguez have donated money to help fund a child's cancer treatment.

Portuguese youngster Tomas, 7, was diagnosed with a rare cancer called neuroblastoma in September 2019.

