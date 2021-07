Juventus : l'incroyable chateau loué par Cristiano Ronaldo pour ses vacances

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Quand on s'appelle Cristiano Ronaldo, on pourrait passer ses vacances d'été dans n'importe quel endroit de la planète. Par exemple dans son immense demeure familiale sur son île de Madère ou dans l'un des hôtels qui portent son nom. Mais le quintuple Ballon d'Or est quasiment chaque été en méditerranée. Parfois dans un yacht cinq étoiles, à d'autres moments dans des bâtisses incroyables.

En 2021, il a opté pour la deuxième option. Il a pris la direction de Majorque avec Georgina Rodriguez et toute sa famille, louant un ancien fort dans le nord de l'île. La propriété comporte cinq maisons, dont l'une a été construite en 1715, une piscine, évidemment, une aire d'atterrissage pour un hélicoptère mais surtout une sécurité optimale et une intimité totale. Coût de la location ? Douze mille euros… quotidiens ! Mais rien n'est trop beau quand on s'appelle Ronaldo !